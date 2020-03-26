В Польше без украинских рабочих начались проблему у строительной отрасли

Представители польского строительного сектора призывают правительство расширить пакет стимулирующих мер на фоне опасений потерять украинских работников из-за закрытия европейских границ в связи с коронавирусом.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что на польский строительный сектор, в котором занято 400 тысяч человек, приходится 8% ВВП.
«Закрытие европейских границ несет огромные риски для польской промышленности, которая оценивается в 200 млрд злотых (47 млрд долларов), и которая зависит от мигрантов. Особенно страдает строительный сектор», — пишет агентство.
По данным издания, Польшу уже покинул каждый пятый украинский строитель, а потенциальные рабочие не могут вернуться в страну.
«Серьезное отсутствие рабочих приведет к значительному сокращению возможностей отрасли», — заявила Польская ассоциация строительных работодателей в открытом письме к правительству.
В частности, бизнес просит правительство продлить сроки пребывания и рабочие визы для работников, а также — приостановить взыскание некоторых штрафов и налогов.
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