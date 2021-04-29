Войти
Зеленский подписал закон, вернувший выплату больничных
официально
Зеленский подписал закон, вернувший выплату больничных
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»
позиция
Разумков резко раскритиковал шествие в честь дивизии «Галиция»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Таиланд увеличивает период обязательного карантина для прибывающих в страну

204
Таиланд увеличивает период обязательного карантина для прибывающих в страну

Власти Таиланда возобновляют с 1 мая двухнедельный карантин для прибывающих в страну на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом в четверг на специальном брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.

По его словам, с 1 мая отменяется сокращенный до 7-10 дней период пребывания в карантине для прибывающих в Таиланд, который действовал с начала апреля. При этом люди, получившие разрешение на въезд в страну до 1 мая и прибывшие до 6 мая, смогут воспользоваться сокращенным периодом изоляции в 7-10 дней в зависимости от наличия вакцины. После этого всем вне зависимости от национальности и наличия прививки необходимо будет проходить 14-дневный карантин. Кроме того, снова запрещено покидать номера, за исключением лечения или прохождения тестов на наличие коронавируса, которые будут производиться трижды.

Вместе с тем Бангкок, а также провинции Чонбури, Чиангмай, Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан теперь обозначаются «темно-красными» зонами, в которых с 1 мая будет действовать максимальный контроль в связи с высоким числом инфицированных. В «красную» зону попали 45 провинций, а в «оранжевую» — 26. По всей стране ношение защитных масок при выходе на улицу является обязательным, а все развлекательные заведения и школы остаются закрытыми. Комендантского часа нет, однако в нескольких провинциях жителям не рекомендуется в вечернее покидать дома.

Торговые центры могут работать до 21:00, но с ограниченным числом посетителей и без проведения различных массовых мероприятий. Жителям зон с максимальным контролем необходимо воздержаться от перемещения между провинциями, если в этом нет крайней необходимости, рестораны там будут работать до 21:00, осуществляя только обслуживание навынос. «В «красных» зонах ужинать без употребления алкогольных напитков в общепите разрешено до 21:00, в «оранжевых» — до 23:00. Что касается круглосуточных магазинов, то 24 часа они работают только в «оранжевых» зонах, в двух других — с 04:00 до 23:00.

Читайте также: Рада осудила шествие в честь дивизии СС «Галичина»

Кроме того, в «темно-красных» зонах собираться в одном помещении могут не более 20 человек, в остальных — 50. Спортивные площадки в зонах высокого контроля открыты до 21:00, в оставшейся — без ограничений. Работникам государственных и частных организаций рекомендовано работать из дома еще две недели. Данные ограничения будут действовать как минимум до 14 мая, после чего могут быть пересмотрены в зависимости от складывающейся обстановки.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 63,5 тыс., вылечились более 35,3 тыс. человек, умерли 188 пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 31 мая.

Таиланд, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016