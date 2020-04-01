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«Я свободный гражданин»: брат Ермака прокомментировал скандальные пленки

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«Я свободный гражданин»: брат Ермака прокомментировал скандальные пленки

Брат председателя Офиса президента Андрея Ермака Денис заявляет, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Об этом он написал в Facebook.

«Прокомментирую эти пленки. Ну, во-первых, по закону Украины я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное. Я не государственный чиновник и у меня есть ОО „Украинское Бюро Национального Развития“, которое занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю», — заявил он.

По словам Ермака, на пленках он встречается с разными «людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах».

Он добавил, что ему важны именно проекты, а не люди, которые просто хотят занять должности, поскольку ни его бюро, ни он лично «никак к назначениям не причастны».

По словам Ермака, если проект уместный, выгодный для государства, то он на основании закона об обращении граждан направляет его и резюме его автора в органы государственной власти.

Он добавил, что не знает, кто записал эти пленки, но назвал их «нарезкой с вырванным контекстом».

Ермак также прокомментировал обнародованные видео, указав, что в одном случае была «под запись конкретная провокация на преступление», когда ему рассказывали, что якобы какие-то люди предлагают 620 тысяч долларов за какие-то назначения и за встречу с ним.

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По его словам, они с «братом бойцы во всех смыслах этого слова» и у них «небогатая, но очень дружная семья».

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Андрей Ермак, Гео Лерос, Денис Ермак
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