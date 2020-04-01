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СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял

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СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял

Сотрудники Службы безопасности Украины пытались вручить народному депутату Гео Леросу (фракция «Слуга народа») повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, сообщает пресс-центр СБУ.

«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре спецслужбы.

В СБУ проинформировали, что рамках досудебного следствия ГСУ СБУ Леросу была направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

«1 апреля 2020г с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату», — сообщили в пресс-центре.

Ранее в среду адвокат Маси Найем на своей странице в Фейсбук написал: «По месту регистрации народного депутата Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними». Найем сообщил, что цель прибытия сотрудников СБУ — «вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года». «Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не можем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ, чтобы получить повестки», — написал он.

Как сообщалось, 29 марта Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

31 марта Лерос сообщил, что рассказал на допросе в НАБУ во вторник о том, откуда получил видеозаписи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

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Ермак же заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

СБУ, Гео Лерос, Денис Ермак
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