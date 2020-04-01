В столице Армении из-за коронавируса впервые в истории закрыли метро

В столице Армении из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции впервые за 39 лет приостановили работу метрополитена, передает «Sputnik Армения».

«Новым решением работа общественного транспорта, за исключением железнодорожного, прекращается», — цитирует издание сообщение в Facebook метрополитена.

Метро в Ереване будет закрыто до 12 апреля, это первая остановка подземки с момента запуска в 1981 году. Новые ограничения ввел комендант чрезвычайного положения Армении, вице-премьер Тигран Авинян в рамках чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса.

Авинян уточнил в своем Facebook, что такси продолжит работу. Также ограничены передвижение между регионами Армении и поездки на работу, которые можно совершать только со специальным разрешением.