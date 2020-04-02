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Американские нефтяные компании начали банкротиться

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Американские нефтяные компании начали банкротиться

Whiting Petroleum Corporation — один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США в среду должен был выплатить задолженность в размере $262 млн, но вместо этого подал заявление на защиту от банкротства.

Общий долг компании составляет $2,2 млрд. Расплатиться с долгом нефтедобытчик намерен, обменяв его на 97% своих акций, которые за последние годы сильно обвалились. В 2014 году, в конце пика сланцевого бума, ценные бумаги Whiting Corporation стоили больше $350 долларов. К концу марта цена рухнула ниже $1 за акцию, а рыночная капитализация компании сжалась до $34 млн.

Whiting Corporation — не единственная компания отрасли, испытывающая проблемы из-за падения нефтяных цен. Такие производители сланцевой нефти и газа как Chesapeake Energy, Ultra Petroleum или California Resources тоже испытывают сложности, пишет The Wall Street Journal. Эти компании набрали долги в годы высоких цен на нефть, а теперь или предупреждают, что не могут погасить их, или нанимают консультантов для урегулирования вопросов с кредиторами.

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Напомним, что в XXI веке Соединенные Штаты пережили бум сланцевой добычи, который также называют сланцевой революцией. США начали осваивать добычу нефти и газа из сланцевых пород в начале 2000-х, а масштабное развитие этой отрасли началось в период с 2011 по 2014 годы — тогда высокие цены на нефть позволяли производителям задействовать в своей работе столь дорогой способ добычи.

За прошедшее с тех пор время США стали лидером по производству нефти (в 2019 году страна произвела 18% мировых объемов) и находятся на этой позиции последние шести лет.

США, нефть, сланцевая нефть
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