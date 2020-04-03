В Европе выросло количество киберпреступлений из-за коронавируса

Коронавирус привел к резкой активизации преступников, действующих в интернете. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе Европейского полицейского агентства (Европол).
Как отмечается в документе, киберпреступники «очень быстро адаптировались и начали использовать пандемию в своих целях, в том числе играя на беспокойстве и страхе людей». С учетом значительно увеличившегося числа потенциальных жертв, сидящих дома и использующих различные онлайн-услуги, они не только все активнее используют старые методы, но и изобретают все новые способы получения выгоды от ситуации, говорится в докладе.
Так, по данным Европола, значительно ухудшилась ситуация в таких сферах, как распространение программ-вымогателей; атаки, приводящие к недоступности веб-сайтов; сексуальная эксплуатация детей; использование темного интернета; гибридные угрозы, включающие распространение дезинформации. Конкретные цифры организация не приводит.
«Пандемия пробуждает не только самое лучшее в человечестве, но, к сожалению, и самое худшее, — отметила исполнительный директор Европола Катрин Де Болле. — Киберпреступники пытаются по максимуму воспользоваться ситуацией, когда множество людей работает из дома с использованием устройств с устаревшими системами безопасности».
По ее словам, доклад призван обратить внимание на проблему со стороны частных лиц, компаний, общественных и других организаций. «Также хотела бы привлечь особое внимание к наиболее уязвимой категории жертв преступлений, — подчеркнула Де Болле. — Мы крайне обеспокоены ростом сексуального насилия над детьми и распространением соответствующих материалов в интернете. Европол инвестирует ресурсы, свои знания и опыт для поддержки государств-членов в борьбе с этим преступлением в этой непростой ситуации».
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