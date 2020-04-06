НБУ за 5 дней выкупил с рынка почти пол миллиарда долларов

Национальный банк Украины за последние пять рабочих дней выкупил на рынке $430 млн, курс гривны укрепился с более чем 28 грн/$1 до 27,15 грн/$1, сообщил заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб.
«Только за последние пять рабочих дней Нацбанк выкупил в резервы $430 млн», — сказал он в онлайн интервью «Украинской правде» в понедельник.
Сологуб подчеркнул, что политика Нацбанка остается неизменной: «Есть колебания, мы их сглаживаем в обе стороны».
Как сообщалось, за минувшую неделю НБУ купил на межбанковском валютном рынке $248 млн: во вторник — $64 млн, четверг — $34 млн и пятницу — $150 млн, тогда как в марте центробанк потратил на поддержку гривны $2,2 млрд.
По итогам прошлой неделе Нацбанк в целом с начала года купил в резервы $1,53 млрд, продал — $2,75 млрд.
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