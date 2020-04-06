Посол в Польше призвал украинских заробитчан не ехать домой на Пасху

С полуночи 7-го апреля на украинско-польской границе будут функционировать лишь два автомобильных пункта пропуска (ПП) «Корчова-Краковец» и «Дорогуск-Ягодин», которые в пешем режиме пересечь будет невозможно.

В ближайшее время планируется организация авиационных и железнодорожных спецрейсов из Польши в Украину.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, который советует украинским трудовым мигрантам, которые имеют возможность оставаться в Польше, не выезжать перед Пасхальными праздниками в Украину.

«С 7 апреля на украинско-польской границе будут функционировать только пункты пропуска „Корчова-Краковец“ и „Дорогуск-Ягодин“, а ПП „Гребенное-Рава-Русская“ временно прекращает свою работу. Эти пункты являются автомобильными, поэтому пересечь в них границу можно будет только на собственных автомобилях», — заявил Дещица.

Он добавил, что перестанет действовать механизм, который функционировал до наших дней: ГСЧС и местные власти уже не будут направлять автобусы, чтобы перевозить через границу людей, которые будут собираться с польской стороны границы.

«Поэтому украинцы, которые планируют пересечь границу, должны понимать, что они смогут это сделать только в случае, если будут ехать через границу автотранспортом», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что после пересечения границы такие лица обязаны будут пройти 14-дневную обсервацию. Учитывая обязательность этой процедуры в отведенных облгосадминистрациями специальных местах, даже если граждане и пересекут границу, возможности провести Пасху в собственных домах в кругу семьи в Украине так или иначе не будет.

Поэтому Дещица попросил украинских заробитчан, которые имеют финансовые возможности и юридические основания для пребывания в Польше, в период Пасхальных праздников воздержаться от поездок в Украину.

«Советую всем украинцам без необходимости не выезжать из Польши на праздники. Берегите свое здоровье и здоровье своих родных и близких», — призвал посол.

Он добавил, что те, кто все же решится в ближайшее время пересекать границу, должны считаться с тем, что после пересечения украинской границы они вынуждены будут пройти 14-дневную обсервацию, а возвращение в Польшу также потребует двухнедельного пребывания на карантине в соответствии с польскими законами.

Посол Украины также призвал украинцев, находящихся в Польше, соблюдать нормы, которые введены в обеих странах в контексте борьбы с распространением коронавируса. Дипломат напомнил о существовании программы «Защита», в рамках которой посольство и консульские учреждения Украины будут предоставлять содействие и консульскую помощь всем гражданам Украины, которые в ней нуждаются. Для этого следует заполнить анкету на сайте посольства, отметить проблему и предоставить контакт для обратной связи.

В то же время Дещица подчеркнул, что украинская сторона работает над организацией дополнительных железнодорожных и авиационных соединений между Польшей и Украиной. В частности, речь идет о железнодорожном сообщении по маршрутам Перемышль-Львов-Киев, и Холм-Ковель, которые будут обслуживаться поездами Укрзализныци. Авиационные сообщения будут осуществляться украинской авиакомпанией SkyUp из региональных аэропортов Польши во Львов либо Киев.

«Речь идет о аэропортах польских городов, откуда осуществлялись регулярные рейсы в Украину, в частности из варшавского аэропорта „Модлин“, Кракова, Вроцлава и др. Сейчас авиакомпания работает над согласованием доступных цен на авиабилеты», — подчеркнул дипломат.

Он выразил надежду, что специальные авиарейсы, которые будут осуществляться на коммерческой основе, будут организованы уже со следующей недели. Посол просит отслеживать информацию на веб-странице и аккаунтах посольства и консульских учреждений в социальных сетях.

По приблизительным данным, с 15 марта, когда было введено ограничение на пересечение границы, из Польши в Украину выехало около 150 тыс. украинцев. В Польше сейчас могут находиться до миллиона трудовых мигрантов из Украины.