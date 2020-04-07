«Антиколомойский» закон точно не проголосуют раньше пятницы

Подготовить к рассмотрению во втором чтении законопроект № 2571-д «Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности», устанавливающий невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, можно будет не раньше пятницы, 10 апреля, заявил зампредседателя фракции «Голос», первый замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«По состоянию почти на 19:00 (вторника — Ред.) сведена только половина таблицы, ее технически сложно свести. Сейчас прогноз таков: только к пятнице будет какой-то текст ко второму чтению опять-таки со сведенной таблицей. Раньше пятницы, скорее всего, будет физически невозможно свести таблицу и проголосовать его хотя бы на комитете ну и соответственно в зале Верховной Рады», — заявил Железняк во вторник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект № 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Понедельник, 6 апреля, был последним днем подачи поправок. Всего депутаты внесли более 16 тысяч поправок.