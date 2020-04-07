Ученые объяснили большое число жертв коронавируса в Италии

Итальянские молекулярные биологи обнаружили, что различия в степени тяжести симптомов коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в скорости распространения коронавируса нового типа в разных странах могут быть связаны с особенностями генофонда жителей этих стран. В частности, они предполагают, что это может объяснить, почему так много итальянцев умерло от COVID-19. Свои выводы ученые описали в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке medRxiv.

«Мы открыли три вариации в гене ACE2, которые достаточно часто встречаются среди итальянцев и у других европейских народов и почти отсутствуют у жителей Азии. Эти версии гена, как показывают наши расчеты, могут менять характер взаимодействий вируса с клетками и влиять на скорость его распространения и уровень смертности», — пишут исследователи.

Коронавирус нового типа, SARS-CoV-2, попадает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью молекул белка ACE2. Они покрывают определенные типы клеток альвеол — структур в легких, благодаря которым во время дыхания проходит газообмен с легочными капиллярами. Ученые уже достаточно давно выяснили, что ACE2 играют важную роль в жизнедеятельности SARS — возбудителя атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа.

У гена, который кодирует этот белок, есть несколько различных вариаций, которые значительно меняют структуру ACE2. Итальянские исследователи заинтересовались, как подобные различия будут влиять на то, как вирус связывается с этим белковым выростом и использует его для проникновения в клетки.

Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали семь тысяч геномов жителей Италии, которые участвовали в проекте NIG, цель которого — изучить генетическое разнообразие и оценить частоту появления различных вариаций в генах итальянцев. Используя эти данные, биологи отобрали все существующие варианты ACE2 и изучили то, как мелкие мутации в этом гене могут влиять на сцепление кодируемого им белка и вируса.

В общей сложности биологи открыли три часто встречающихся варианта этого гена, а также три десятка более редких версий ACE2. Их последующие расчеты показали, что одна из часто встречающихся версий этого рецептора, p.Asn720Asp, а также три редкие мутации взаимодействовали с коронавирусом не так, как это делают вариации ACE2, характерные для жителей Азии.

Как именно меняется характер их взаимодействий, ученые пока не могут точно сказать. Однако они предполагают, что подобные вариации в структуре ACE2 у жителей Италии и других южно-европейских стран может объяснять то, почему уровень смертности там оказался в разы выше, чем в Южной Корее, Китае и Сингапуре.

Кроме того, большое количество разных версий ACE2 в популяции, как считают исследователи, может объяснять то, почему от коронавирусной инфекции иногда умирают молодые и здоровые пациенты, которые не входят в группы риска. Кроме того, это может объяснить, почему коронавиурс чаще поражает мужчин, чем женщин. Так это или нет, они планируют выяснить в ходе будущих исследований.

Следует добавить, что статью итальянских ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных научных работ следует относиться осторожно.