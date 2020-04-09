Саудовская Аравия скупает акции европейских нефтегазовых компаний

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы, пользуясь снижением их котировок в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, Суверенный фонд Саудовской Аравии в последние недели приобрел пакеты акций норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 млрд. PIF с 30 марта по 6 апреля купил приблизительно 14,5 млн акций Equinor, став 12-м по величине акционером этого предприятия, мажоритарная доля в котором принадлежит государству (Норвегии). Источники газеты не называют, сколько акций других трех европейских компаний скупил саудовский фонд.

В публикации обращается, что акции Equinor потеряли в цене 23% с начала текущего года. Ценные бумаги Royal Dutch Shell, Total и Eni обесценились на 35%, 31% и 33% соответственно. Баррель нефти марки Brent подешевел в этом году на 52%, отмечает газета.

Ее источники утверждают, что Суверенный фонд Саудовской Аравии продолжит скупку ценных бумаг таких компаний при благоприятных для Эр-Рияда условиях.

С точки зрения The Wall Street Journal, речь идет об отходе от провозглашенного наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманам курса на диверсификацию экономики королевства за счет снижения ее зависимости от углеводородного сырья. Такой курс подразумевал отказ от вхождения в акционерный капитал частных предприятий, занимающихся разведкой, добычей и продажей нефти и природного газа. С другой стороны, как пишет газета, дефицит бюджета королевства, как ожидается, увеличится из-за сокращения поступлений от продажи черного золота и наращивания расходов, призванных стимулировать экономику и купировать последствия пандемии коронавируса.