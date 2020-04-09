Bloomberg оценивает ущерб мировой экономике от коронавируса в $5 трлн

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения нового коронавируса составит более $5 трлн в течение двух лет. Такие экспертные оценки привело в среду агентство Bloomberg.
В публикации отмечается, что «мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов в свете того, что из-за вируса власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям сидеть дома». «Хотя спад, согласно прогнозам, будет непродолжительным, экономикам стран потребуется время, чтобы наверстать упущенное», — подчеркивается в материале.
В публикации приводится мнение главного экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман. Она полагает, что ущерб для мировой экономики превысит $5 трлн.
Эксперты банка JPMorgan Chase оценивают указанный показатель в $5,5 трлн. Они отмечают, что в развитых странах будет экономический спад, сравнимый с теми, которые имели место в 2008-2009 годах и 1974-1975 годах.
Специалисты американского банка Morgan Stanley считают, что в развитых странах показатели ВВП вернутся к докризисному уровню только в третьем квартале 2021 года.
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