НКРЭКУ после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом COVID-19

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) своим решением полностью запретила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь. Это предусмотрено постановлением №766 от 8 апреля «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», пишут Наші гроші.

НКРЭКУ запретила импорт, приказав Оператору системы передачи аннулировать результаты годовых аукционов на пропускную способность межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, а также ограничив месячную и суточную пропускную способность до 0 МВт.

Решение принято после призывов компании ДТЭК Рината Ахметова к президенту и премьер-министра закрыть импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь.

В марте цена электроэнергии в Украине выросла на 9%−22% и стала самой дорогой в Европе. Компания ДТЭК продает электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии, пишут журналисты.

В марте правительство Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в компании ДТЭК, ввело пошлину в размере 65% на поставки в Украину энергетического угля, а также на поставки электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял о вреде закрытия импорта для конкуренции на рынке электроэнергии.

«Если одним махом прекратить импорт — тогда мы убьем основы конкуренции, существующей, в том числе, благодаря импорту .... Потому что ограничив импорт, мы снижаем конкуренцию на рынке, это бесспорно приводит к повышению цены или к неконтролируемости формирования цены, к тому, что страдают наши потребители, наша экономика. Я имею в виду в первую очередь небытовых потребителей, но бытовые потребители тоже страдают».

Издание напоминает, что до лета 2019 компания ДТЭК импортировала уголь из Российской Федерации и закладывало его в тарифы на электроэнергию по формуле Роттердам +.

Ранее в СМИ сообщалось, что министром энергетики может стать Ольга Буславец, ранее замеченная в лоббировании решений в пользу ДТЭК Ахметова.

ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.