Войти
Зеленский предупредил, что пик заболеваемости еще впереди
официально
Зеленский предупредил, что пик заболеваемости еще впереди
Шмыгаль еще надеется вернуть «черные ящики» сбитого самолета МАУ
позиция
Шмыгаль еще надеется вернуть «черные ящики» сбитого самолета МАУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

НКРЭКУ после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом COVID-19

330
НКРЭКУ после призывов ДТЭК усилила монополизацию энергорынка под предлогом COVID-19

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) своим решением полностью запретила импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь. Это предусмотрено постановлением №766 от 8 апреля «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», пишут Наші гроші.

НКРЭКУ запретила импорт, приказав Оператору системы передачи аннулировать результаты годовых аукционов на пропускную способность межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, а также ограничив месячную и суточную пропускную способность до 0 МВт.

Решение принято после призывов компании ДТЭК Рината Ахметова к президенту и премьер-министра закрыть импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь.

В марте цена электроэнергии в Украине выросла на 9%−22% и стала самой дорогой в Европе. Компания ДТЭК продает электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии, пишут журналисты.

В марте правительство Дениса Шмыгаля, ранее работавшего в компании ДТЭК, ввело пошлину в размере 65% на поставки в Украину энергетического угля, а также на поставки электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял о вреде закрытия импорта для конкуренции на рынке электроэнергии.

«Если одним махом прекратить импорт — тогда мы убьем основы конкуренции, существующей, в том числе, благодаря импорту .... Потому что ограничив импорт, мы снижаем конкуренцию на рынке, это бесспорно приводит к повышению цены или к неконтролируемости формирования цены, к тому, что страдают наши потребители, наша экономика. Я имею в виду в первую очередь небытовых потребителей, но бытовые потребители тоже страдают».

Читайте также: В АМКУ заметили снижение цен в торговых сетях

Издание напоминает, что до лета 2019 компания ДТЭК импортировала уголь из Российской Федерации и закладывало его в тарифы на электроэнергию по формуле Роттердам +.

Ранее в СМИ сообщалось, что министром энергетики может стать Ольга Буславец, ранее замеченная в лоббировании решений в пользу ДТЭК Ахметова.

ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.

Россия, электроэнергия, НКРЭКУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 апреля 2020
Среда, 8 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер
государственный секретарь США (1973 - 1977)

Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

Мы перешли от Битвы на Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран - урегулировать кризис и одновременно построить будущее. Отказ может поджечь мир. Неудача может привести к мировой катастрофе.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Как не поддаваться панике

Паника любит компанию. Тем не менее есть практичная, эффективная и рациональная альтернатива - спокойствие. Если вы находитесь в переполненном самолете, и один из пассажиров трясется от страха из-за турбулентности, паника в конце концов утихнет. Если же таких паникеров шестеро, то вполне возможно, что в конце концов паника охватит и всех других пассажиров. Чтобы распространиться, панике нужно несколько опорных точек.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016