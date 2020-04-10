Мексику уговорили снизить добычу нефти

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Об этом глава латиноамериканского государства заявил в пятницу на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалось в Facebook.
«От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи», — сказал Лопес Обрадор, добавив, что для латиноамериканской страны это слишком сложно. «С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей в сутки. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс., чтобы компенсировать менее значительное, чем предполагалось снижение добычи со стороны Мексики», — пояснил Лопес Обрадор.
Напомним, что позиция Мексики была единственным, что тормозило заключение масштабной сделки стран-экспортеров нефти.
Страны ОПЕК+ настаивали, что Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., однако накануне страна не согласилась с такими условиями. Из-за позиции Мексики финальные переговоры по сделке были перенесены на пятницу 10 апреля.
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