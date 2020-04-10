В США ожидают самый высокий уровень безработицы с 1940-х годов

Уровень безработицы в США во втором квартале текущего года из-за экономических последствий коронавируса поднимется до 12,6%, что станет самым высоким показателем с 1940-х годов. Об этом говорится в обнародованном в пятницу прогнозе 69 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.
По их мнению, процесс восстановления занятости населения в США будет медленным: к концу 2020 года безработица снизится лишь до 8,1%. Более того, даже в 2022 году этот показатель, как ожидается, будет составлять 5,4%, что заметно выше 3,5% в феврале нынешнего года — до пандемии коронавируса в стране.
Кроме того, эксперты Bloomberg прогнозируют, что «ВВП США с апреля по июнь упадет на 25% в годовом выражении». Агентство полагает, что снижение ВВП будет расценено Национальным бюро экономических исследований как первая рецессия со времен кризиса 2007-2009 годов. Во второй половине года американская экономика будет демонстрировать рост, однако он не будет стремительным, считают аналитики. Как указало Bloomberg, в итоге ВВП США в 2020 году снизится на 3,3%, в то время как общемировой ВВП упадет на 1,5%.
В четверг министерство труда США опубликовало статистику, согласно которой в период с 15 марта по 4 апреля 16,7 млн американцев подали заявки на получение пособия по безработице на фоне временного закрытия многих предприятий из-за распространения коронавируса.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 466 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,6 тыс. человек.
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