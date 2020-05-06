В Киеве врачи «скорой вышли на протест из-за низкой зарплаты

В Киеве врачи клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста в связи со снижением их зарплат.
Об этом сообщает Укринформ.
«Акция сотрудников больницы скорой помощи связана с теми зарплатами, которые мы получили. Связана с тем отношением в СМИ, и со стороны тех представителей правительства, которые считают, что нам действительно платят очень много... Мы хотим продолжать оказывать ту же помощь, что мы и оказывали. Мы хотим, чтобы реформа не уничтожила нашу больницу, и таких же как мы. Мы хотим, чтобы о нас говорили, как о тех людях, которые стоят уважения», — сказал во время акции врач больницы Виталий Черкашин.
Он отметил, что доплаты, которые получали врачи раньше, были урезаны. По его словам, врачи получили зарплату на 40 −50 % меньше, чем было раньше.
«Наш протест выражается не в том, чтобы протестовать против нашей работы и против того, что мы делаем. Мы просто вышли, чтобы сказать, что мы хотели бы изменений. Но изменений таких, которые были бы в лучшую сторону, а не смотреть как система с каждым годом все ухудшается», — сказал Черкашин.
Как сообщалось, в Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.
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