Папа Римский на фоне пандемии коронавируса призвал простить долги бедных стран

Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.
«Пусть всем странам позволят ответить на их самые насущные нужды — посредством сокращения, если уж не прощения, их долгов, которые отягощают счета самых бедных народов», — приводят западные СМИ слова понтифика из обращения, показанного в целях безопасности через интернет-трансляцию.
Также Франциск призвал к незамедлительному прекращению огня в вооруженных конфликтах, идущих в мире.
«Пускай Христос прольет мир на всех, кто отвечает за свои действия на войне, чтобы у них было мужество поддержать призыв к немедленному прекращению огня на глобальном уровне во всех уголках мира», — сказал глава Римско-католической церкви.
Он добавил, что в данный момент для Европы необходимо «подняться вновь, благодаря истинному духу солидарности», наподобие того, который был продемонстрирован после Второй мировой войны.
Ранее в апреле гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в сложившихся обстоятельствах необходимо облегчить бремя долга для ряда стран, что должно стать предметом для сотрудничества ВОЗ, МВФ и Всемирного Банка.
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