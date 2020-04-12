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Папа Римский на фоне пандемии коронавируса призвал простить долги бедных стран

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Папа Римский на фоне пандемии коронавируса призвал простить долги бедных стран

Папа Римский Франциск в воскресенье в пасхальном обращении помолился за всех, кто умер и пострадал от пандемии коронавируса, а также призвал в нынешних условиях прощать или сокращать долги бедных стран.

«Пусть всем странам позволят ответить на их самые насущные нужды — посредством сокращения, если уж не прощения, их долгов, которые отягощают счета самых бедных народов», — приводят западные СМИ слова понтифика из обращения, показанного в целях безопасности через интернет-трансляцию.

Также Франциск призвал к незамедлительному прекращению огня в вооруженных конфликтах, идущих в мире.

«Пускай Христос прольет мир на всех, кто отвечает за свои действия на войне, чтобы у них было мужество поддержать призыв к немедленному прекращению огня на глобальном уровне во всех уголках мира», — сказал глава Римско-католической церкви.

Он добавил, что в данный момент для Европы необходимо «подняться вновь, благодаря истинному духу солидарности», наподобие того, который был продемонстрирован после Второй мировой войны.

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Ранее в апреле гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в сложившихся обстоятельствах необходимо облегчить бремя долга для ряда стран, что должно стать предметом для сотрудничества ВОЗ, МВФ и Всемирного Банка.

Папа Римский, Папа Римский Франциск, коронавирус
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