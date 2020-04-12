Зеленский обещет миллион долларов тому, кто изобретет вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов украинскому ученому, который создаст первую вакцину от коронавируса.
Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью «Левому берегу».
«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — сказал Ляшко.
Главсанврач страны выразил надежду о том, что вскоре вакцину или лекарство от коронавируса все же изобретут.
Напомним, несколько групп ученых в мире сейчас работат над вакциной. Возможно, она будет готова в сентябре.
При этом об украинских разработках ничего не сообщается.
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