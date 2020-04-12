МОЗ обнародовал динамику заболевания COVID-19 в Украине по областям

По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и Киеве (416 случаев). Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте - Ивано-Франковская область (291 случай), сообщили в МОЗ.

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего случаи заражения отсутствовали именно в Николаевской области.