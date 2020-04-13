В бюджете в полном объеме сохранили деньги на господдержку аграриев

Обновленный бюджет на 2020 года, который Верховная Рада приняла за основу и в целом на внеочередном заседании 13 апреля, предусматривает сохранение государственной поддержки АПК в размере 4 млрд грн, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

«Мы ожидаем, что нынешняя поддержка позволят привлечь около 14,7 млрд грн инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тыс. новых рабочих мест», — написал он в Facebook в понедельник.

Дотации для аграриев, в частности, предусмотрены по программам: государственная поддержка развития животноводства (1 млрд грн), частичная компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства (1 млрд), финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов (1,2 млрд грн), финподдержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства (400 млн грн), правительственная программа поддержки развития фермерских хозяйств (400 млн грн).