В ФИФА не исключают отмену всех матчей сборных в 2020 году

Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни сообщил, что все матчи национальных сборных, намеченные на осень нынешнего года, могут быть отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Провести встречи будет непросто, главная проблема — в организации международных перелетов. Приоритетом остаются национальные лиги. Вариант возобновить полноценную работу к сентябрю все еще в силе, но, учитывая нынешние расклады, я не думаю, что шансы высоки», — цитирует слова Монтальяни CBC.

Как отметил вице-президент ФИФА, он сомневается в том, что на первые матчи после вызванного коронавирусом перерыва пустят зрителей.

«Слишком большие риски. Процесс возвращения к обычным форматам в футболе будет постепенным, как и во всех остальных сферах жизни», — подытожил Монтальяни.

Ранее ФИФА предложила всем клубам перенести даты начала и окончания трансферных окон в чемпионатах таким образом, чтобы они оставались открытыми между фактическим завершением нынешнего сезона и стартом следующего. Кроме того, было рекомендовано продлить истекающие в июне 2020 года контракты футболистов. При этом СМИ писали, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен доиграть национальные первенства до 31 июля и провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.