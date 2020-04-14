В Англии собираются возобновить футбольный сезон

Руководители Английской премьер-лиги (АПЛ) и Футбольной ассоциации Англии (FA) обсуждают возможность возобновить проведение матчей в стране 6 июня, передает портал ESPN со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что, согласно предварительным договоренностям, 16 мая в Англии начнется подготовительный мини-турнир, во время которого игроки смогут набрать форму после паузы. Также отмечается, что в пятницу, 17 апреля, главы всех 20-ти клубов АПЛ проведут видеоконференцию для утверждения расписания встреч.

3 апреля вызванную COVID-19 приостановку всех футбольных первенств в Англии продлили на неопределенный срок. В официальном заявлении премьер-лиги указывалось, что представители команд договорились провести с игроками консультации по поводу сокращения годовой зарплаты на 30%.

FA оценила свои потери от пандемии в £100 млн, уточнив, что сумма в конечном итоге может превысить £150 млн.

Как писали СМИ, наибольшие убытки среди клубов высшего английского дивизиона понесет «Манчестер Юнайтед» — порядка £116,4 млн. Далее в рейтинге идут «Манчестер Сити» (£109,3 млн), «Ливерпуль» (£102,6 млн) и «Челси» (£91 млн).

Вместе с тем издание The Athletic сообщало, что президент одной из команд АПЛ выступил с предложением провести оставшиеся 92 матча турнира в Китае. Руководители других клубов ответили твердым отказом, назвав идею «безумной».

После 29 туров в таблице премьер-лиги лидирует «Ливерпуль» с 82 очками. На втором месте идет «Манчестер Сити» с 57 баллами и игрой в запасе, замыкает тройку набравший 53 очка «Лестер». В зоне вылета находятся «Борнмут» (27), «Астон Вилла» (25) и «Норвич» (21).