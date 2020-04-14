НАТО использует украинские Aн-124 для перевозки медицинских ресурсов

НАТО использует зафрахтованные украинские военно-транспортные самолеты для перевозки медицинских ресурсов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса в странах альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии переговоров министров обороны альянса в онлайн-режиме.

«НАТО использует зафрахтованные украинские транспортные самолеты (Ан-124-100 «Руслан», — Ред.) для обеспечения стратегических перевозок, — заявил он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Украиной в борьбе с пандемией коронавируса. «Это самолеты с огромными грузовыми возможностями. Мы приветствуем сотрудничество с Украиной в этой сфере», — добавил Столтенберг.

Он не уточнил, какого рода практическую помощь готова оказать НАТО Украине, однако отметил, что альянс «рассматривает возможность предоставления программы расширенного партнерства». При этом он добавил, что пока не готов говорить о сроках предоставления этой программы.