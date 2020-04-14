Жительницу Италии оштрафовали за выгул черепахи

Итальянские карабинеры оштрафовали 60-летнюю жительницу Рима за нарушение карантина из-за прогулки с черепахой, сообщают местные СМИ.

В отличие от недавней истории с юга Франции, где местный житель вывел кошку на поводке, итальянка просто вынесла черепаху на воздух и стала идти рядом с ней.

На одной из улиц на востоке городу пару заметил патруль карабинеров. Выслушав объяснения женщины, правоохранители посчитали выгул черепахи необязательной процедурой. Как отмечает в этой связи газета Il Corriere della Sera, «черепаха — не собака». Владелица рептилии получила штраф и по указанию карабинеров вернулась домой, взяв черепаху в руки.

На прошлой неделе римские полицейские оштрафовали другую местную жительницу за аналогичное нарушение карантина: та заявила, что пошла на поиски моркови для своего кролика.

С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах, за исключением случаев особой необходимости. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 3 тысяч евро. С 12 марта был введен запрет на любую торговую деятельность: закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, работу продолжили лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки и газетные киоски. Со вторника на Апеннинах открылись книжные магазины, магазины по продаже канцтоваров, а также торговые учреждения, где можно приобрести товары для детей и новорожденных.