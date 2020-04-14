Резервы Нацбанка снова выше $25 млрд

Международные резервы НБУ вернулись к показателю на начало года — выше $25 млрд, а валютная ликвидность банков составляет более $7,9 млрд, сообщил Национальный банк Украины в Facebook во вторник.

Центробанк отметил, что международных резервов достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, а ликвидности банков — чтобы справиться с повышенным спросом на снятие наличных.

«Ликвидность банков сейчас превышает 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков», — говорится в сообщении центробанка.

Также там отметили, что остатки на счетах населения в банковской системе в период с 1 марта по 10 апреля в гривне увеличились на 4% — до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% — до $9,8 млрд.

«Есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных. Not bad как для месяца кризиса. Спасибо, что доверяете банковской системе», — написал регулятор.

Как сообщалось, за март гривневые средства населения в банках сократились на 0,8% — до 327 млрд грн, в инвалюте — на 0,2%, до $9,99 млрд.