Комитет Рады поддержал изменения в регламент об особом механизме рассмотрения законопроектов во втором чтении

Регламентный комитет рекомендует парламенту принять во втором чтении и целом законопроект «О внесении изменений в Регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры» (№ 1043), заявляет член комитета, один из авторов законопроекта Павел Фролов (фракция «Слуга народа»).

«Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и целом», — сообщил Фролов агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, комитет учел его редакционную поправку о введении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

«Еще в августе-сентябре 2019 заложили механизмы противодействия поправочному спаму. Не ставили... законопроект 1043 для принятия его „в целом“, надеясь на добрую волю депутатов. Но после 16000+ поправок к проекту о банках у всех лопнуло терпение. Для их рассмотрения по действующему Регламенту надо почти 2 года или 40% всей каденции Верховной Рады. И вот в четверг, 16 апреля в 13:00 будем его рассматривать», — написал Фролов в Фейсбуке.

Как сообщалось, законопроект «О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры» № 1043 был зарегистрирован в Раде 28 августа 2019 года и принят в первом чтении 10 сентября прошлого года.

Законопроект, в частности, предусматривает, что один депутат не сможет регистрировать соответствующий проект постановления, как это предусмотрено регламентом сейчас. Это будет возможно по инициативе не менее 150 народных депутатов.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить в регламенте Верховной Рады норму, согласно которой при рассмотрении проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента — 150 голосов.

Согласно действующей процедуре, один народный депутат может настоять на рассмотрении поправки.

Согласно предлагаемым изменениям законопроект рассматривается по особой процедуре, если ко второму чтению количество поданных предложений и поправок к нему превышает в пять раз или более количество статей проекта первичного законодательного акта, но не менее 500 предложений/поправок.

Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту № 2571-д «Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» народные депутаты подали 16 тыс. 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.