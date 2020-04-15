Войти
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
столица
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин
решение
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Еврокомиссия назвали условия отмены карантинов в ЕС

115
Еврокомиссия назвали условия отмены карантинов в ЕС

Еврокомиссия разработала и озвучила три критерия для отмены карантинов в ЕС, однако даже возможных дат их отмены пока нет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на видеоконференции, представляя рекомендации ЕК странам сообщества по отмене карантина.

«Первый — эпидемиологический критерий, должен подтвердить, что распространение болезни значительно снизилось за длительный период времени. Об этом может свидетельствовать, например, устойчивое сокращение числа новых случаев инфицирования и госпитализаций», — заявила она.

В опубликованном документе Еврокомиссии раскрываются остальные критерии, второй из которых — наличие достаточного потенциала системы здравоохранения. «Например: заполняемость отделений интенсивной терапии, адекватное количество больничных коек, доступ к фармацевтическим продуктам, необходимым в отделениях интенсивной терапии, для которых существует неизбежный риск дефицита (антибиотики, анестетики, реанимационные препараты и миорелаксанты), восстановление запасов оборудования (вентиляторы, защитные средства), наличие структур первичной медицинской помощи, а также достаточный человеческий ресурс с соответствующими навыками», — отмечается в рекомендациях.

Наконец, третий критерий — достаточный потенциал системы мониторинга болезни и контактов зараженных лиц. «В том числе, необходимо наличие масштабных возможностей тестирования для выявления болезни и распространения вируса в сочетании с возможностями отслеживания контактов и карантина в случае повторного появления и дальнейшего распространения инфекций. Возможности обнаружения антител будут необходимы для наблюдения за долей населения, которое успешно преодолело COVID-19 и, вероятно, приобрело иммунитет», — говорится в документе.

Читайте также: Принятые ЕС карантинные меры уже обошлись почти в €3 триллиона

Отметим, что на протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза количество заразившихся и умерших людей за день относительно стабилизировалось, и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет.

ЕС, карантин, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 апреля 2020
Вторник, 14 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016