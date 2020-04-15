Еврокомиссия назвали условия отмены карантинов в ЕС

Еврокомиссия разработала и озвучила три критерия для отмены карантинов в ЕС, однако даже возможных дат их отмены пока нет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на видеоконференции, представляя рекомендации ЕК странам сообщества по отмене карантина.

«Первый — эпидемиологический критерий, должен подтвердить, что распространение болезни значительно снизилось за длительный период времени. Об этом может свидетельствовать, например, устойчивое сокращение числа новых случаев инфицирования и госпитализаций», — заявила она.

В опубликованном документе Еврокомиссии раскрываются остальные критерии, второй из которых — наличие достаточного потенциала системы здравоохранения. «Например: заполняемость отделений интенсивной терапии, адекватное количество больничных коек, доступ к фармацевтическим продуктам, необходимым в отделениях интенсивной терапии, для которых существует неизбежный риск дефицита (антибиотики, анестетики, реанимационные препараты и миорелаксанты), восстановление запасов оборудования (вентиляторы, защитные средства), наличие структур первичной медицинской помощи, а также достаточный человеческий ресурс с соответствующими навыками», — отмечается в рекомендациях.

Наконец, третий критерий — достаточный потенциал системы мониторинга болезни и контактов зараженных лиц. «В том числе, необходимо наличие масштабных возможностей тестирования для выявления болезни и распространения вируса в сочетании с возможностями отслеживания контактов и карантина в случае повторного появления и дальнейшего распространения инфекций. Возможности обнаружения антител будут необходимы для наблюдения за долей населения, которое успешно преодолело COVID-19 и, вероятно, приобрело иммунитет», — говорится в документе.

Отметим, что на протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза количество заразившихся и умерших людей за день относительно стабилизировалось, и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет.