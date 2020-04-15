Кабмин намерен регулировать цены на 10 видов товаров

Кабинет министров планирует вернуться к ценовому регулированию для 10 видов товаров, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

«Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров... Это основные товары для каждого человека — мука, сахар, макаронные изделия, молоко, хлеб, мясо птицы, яйца, гречка, сливочное масло», — сказал Петрашко после заседания правительства на онлайн-брифинге в среду.

Он указал, что это позволит удержать ценовую стабильность для социально важных групп товаров.