Кабмин собирается контролировать цены на некоторые продукты во время карантина

Правительство возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.
«Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор», — написал Дорошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.
По мнению Дорошенко, государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и будет иметь возможность для реагирования, если цены будут расти без экономического обоснования.
Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушках, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.
Кроме того, государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
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