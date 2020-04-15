Страны Европы и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Вашингтоном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — написал Боррель в Twitter. Кризис можно победить только совместными усилиями, указал представитель ЕС.

Осудили это решение также Китай, Германия и ООН. Оно ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество против эпидемии, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что «обвинения Трампа в адрес организации не помогут». «Лучшими инвестициями было бы укреплять и поддерживать ООН и ВОЗ, в том числе при разработке и распространении тестов и вакцин», — написал министр. Необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий ради победы в войне с COVID-19, и сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Трамп несколько раз грозил прекратить финансирование организации, являющейся органом ООН. На нее президент США возлагает ответственность за распространение нового коронавируса. О решении прекратить взносы он заявил 14 апреля.

ВОЗ была учреждена 7 апреля 1948 года. США, как сообщил Трамп, ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. Вклад США, по данным организации, составляет 14,7%, второй по значимости донатор — частный фонд Билла и Мелинды Гейтс (9,76%), из стран на втором месте Великобритания (7,79%), а на третьем Германия (5,68%). Китай вносит 0,21% от общего бюджета.

Решение Трампа осудили и его политические противники из Демократической партии США. Сенатор-демократ Патрик Лихи сравнил отказ в финансировании с лишением союзника оружия перед атакой врага.