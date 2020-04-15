Войти
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
столица
Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин
решение
Трамп планирует в ближайшее время начать снимать карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Страны Европы и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

149
Страны Европы и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Вашингтоном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — написал Боррель в Twitter. Кризис можно победить только совместными усилиями, указал представитель ЕС.

Осудили это решение также Китай, Германия и ООН. Оно ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество против эпидемии, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что «обвинения Трампа в адрес организации не помогут». «Лучшими инвестициями было бы укреплять и поддерживать ООН и ВОЗ, в том числе при разработке и распространении тестов и вакцин», — написал министр. Необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий ради победы в войне с COVID-19, и сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Трамп несколько раз грозил прекратить финансирование организации, являющейся органом ООН. На нее президент США возлагает ответственность за распространение нового коронавируса. О решении прекратить взносы он заявил 14 апреля.

Читайте также: В Украине могут начать строить временные госпитали по китайскому образцу

ВОЗ была учреждена 7 апреля 1948 года. США, как сообщил Трамп, ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. Вклад США, по данным организации, составляет 14,7%, второй по значимости донатор — частный фонд Билла и Мелинды Гейтс (9,76%), из стран на втором месте Великобритания (7,79%), а на третьем Германия (5,68%). Китай вносит 0,21% от общего бюджета.

Решение Трампа осудили и его политические противники из Демократической партии США. Сенатор-демократ Патрик Лихи сравнил отказ в финансировании с лишением союзника оружия перед атакой врага.

ЕС, Китай, Дональд Трамп, ВОЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 апреля 2020
Вторник, 14 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства и Талейране

Программа удручает вопиющей декларативностью и интеллектуальной нищетой. В ней практически не угадывается попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. О соответствии современной, не говоря о будущей, мировой экономической парадигме речь не идет вообще. Складывается впечатление, что авторы предлагают реформировать экономику, существующую отдельно от мировой.
Вадим Емец
Вадим Емец
автор Strategic Group Sofia

Как коронавирус меняет рынок труда в Украине

Фактор COVID-19 спровоцировал трансформацию бизнес моделей в ряде случаев, особенно в тех направлениях, которые сопряжены с удовлетворение потребительских запросов населения. Уже сейчас очевидно, что в Украине значительная часть персонала сферы продаж не будет востребована в прежнем качестве.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Как Венедиктова сливает дела Бахматюка

Не прошло и две недели после нашего предупреждения о возможных "сливах" дел топ-корупции после назначения Ирины Венедиктов генпрокурором, как она уже упорно взялась за одно из них. Речь идет о деле "ВиЭйБи банка" аграрного миллиардера Олега Бахматюка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016