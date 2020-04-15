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Apple представила новый iPhone SE

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Apple представила новый iPhone SE

Компания Apple представила новую модель смарфтона iPhone SE — оснащенную мощным процессором A13 Bionic, который до сих пор ставился в дорогие модели iPhone 11 и 11 Pro, но при этом довольно бюджетную по цене. Модель с 64 ГБ памяти будет стоить 399 долларов, также будут доступны версии со 128 и 256 ГБ.

По словам старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера, новая версия iPhone SE станет продолжением модели, выпущенной в 2016 году, так как основана на тех же принципах — компактный корпус, высокая производительность и невысокая цена.

iPhone SE снабжен дисплеем Retina HD (4,7 дюйма), а его корпус изготавливается из прочного стекла и алюминия и окрашивается в черный, белый и красный цвета. Корпус iPhone SE водонепроницаем (допускается погружение на глубину до 1 м длительностью до 30 минут)

Процессор A13 Bionic, самый быстрый из существующих процессоров iPhone, обеспечивает высокую производительность и экономный расход заряда аккумулятора. При этом iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50% за 30 минут (при использовании специального адаптера).

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Вместе с новым процессором iPhone SE получил поддержку двух сим-карт — обычной и e-сим. Кроме того, на iPhone SE устанавливается широкоугольная камера с разрешением 12 Мп и системой Neural Engine, позволяющей вместе с процессором A13 Bionic использовать режимы цифровой съемки, в том числе режим «Портрет» с шестью вариантами портретного освещения и настройкой глубины резкости. Камера также поддерживает запись видео высокого качества в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

 

Apple, iPhone, iPhone SE
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Среда, 15 апреля 2020
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