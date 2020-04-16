В результате обмена в Украину вернулись 20 граждан (список)

Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):
Алакоз Александр (гражданский)
Гриненко Николай (военный)
Илюхин Николай (гражданский)
Карась Владимир (милиционер)
Костев Евгений (гражданский)
Помеляйко Александр (гражданский)
Садовский Александр (гражданский)
Сирык Вадим (гражданский)
Шайдов Виктор (военный)
Освобождены граждане, содержавшихся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):
Желдак Виталий (гражданский)
Можаев Валентин
Мироныч Сергей
Полозов Николай (гражданский)
Попова Алевтина (гражданская)
Русинов Сергей (гражданский)
Сливка Иван (гражданский)
Сливка Александр (гражданский)
Табачный Александр (гражданский)
Штиль Александр (гражданский)
Яковенко Александр (гражданский)
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