ВВП Китая обвалился на рекордные 7% из-за коронавируса

ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым сокращением показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.

Reuters указывает, что сокращение ВВП Китая на 6,8% — первое с 1992 года, когда КНР официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

Помимо этого, из данных NBS, приведенных SCMP, также следует, что в течение марта экономика страны продолжала находиться под сильным давлением. Особенно страдали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, пишет издание. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.

Уровень безработицы в Китае составил 5,9% в марте, уменьшившись по сравнению с показателями за январь и февраль (6,2%). Однако, SCMP отмечает, что эти данные нерепрезентативны, поскольку не включают многих трудящихся-мигрантов, которые не смогли вернуться в Китай из-за ограничений на перемещения, введенные из-за вируса.

В конце февраля Pacific Investment Management Co. (PIMCO) предсказывала, что сокращение китайской экономики из-за коронавируса в первом квартале 2020 года могжет составить 6% ВВП. Сокращение ВВП замедлит темпы роста в годовом исчислении с 6% до 3%, предположили управляющий портфелем и глава исследований по кредитам PIMCO Никола Маи и экономит PIMCO Тиффани Уилдинг. По их мнению, это окажет влияние на весь мир, так как на долю Китая приходится четверть производственной активности в мире.

Китай стал источником новой коронавирусной инфекции, первые заболевшие были выявлены в городе Ухань, в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. В конце марта власти Китая сообщили, что в целом смогли остановить распространение инфекции. На тот момент количество подтвержденных случаев заражения в стране составляло менее 3 тыс.

По последним данным SCMP, в Китае с начала пандемии выявлено 85 тыс. случаев заражения. По этому показателю страна занимает седьмое место в мире. Также в стране умерли 4632 человека, у которых был выявлен коронавирус.