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Украинцы на карантине стали больше пользоваться интернетом

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Украинцы на карантине стали больше пользоваться интернетом

За первый месяц карантина использование трафика в сети «Домашний Интернет» от Киевстар выросло, в среднем, на 20%. А объем загруженного контента на сейчас составляет около 11 Гб в сутки на абонента, что на 22% больше, чем обычно, сообщила пресс-служба компании.

По данным Киевстар наибольше трафика потребляют абоненты в Полтавской, Львовской и Черновецкой областях. Так, в Полтавской области используют рекордные 15 Гб в день на абонента.

Одновременно с ростом трафика, отмечается также рост спроса на подключение от новых абонентов. В частности, количество заявок увеличилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее активный рост новых подключений наблюдается в Днепропетровской и Киевских областях.

За время карантина к сети «Домашний Интернет» от Киевстар было подключено еще около 4 500 квартир. Нужно отметить, что сотрудники, которые отвечают за разворачивание сети, поддержку и подключение новых абонентов, продолжают работать в штатном режиме.

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В компании отмечают, что а период карантина был также значительно расширен доступ к видеоплатформе «Киевстар ТБ». Новым пользователям сервиса был предоставлен доступ ко всем новостным и 6 детским телеканалам, а также обеспечен доступ к контенту «Всеукраинская школа онлайн» без дополнительной платы.

Киевстар, карантин
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