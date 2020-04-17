Загрязнение воздуха в Киеве снизится до нормальных значений только к завтрашнему утру

Воздух в Киеве очистится к утру субботы, 18 апреля, свидетельствуют данные сервиса контроля качества воздуха IQAir.

Согласно прогнозу, к 6.00 субботы индекс качества воздуха снизится до нормальных значений.

По состоянию на 11:00 17 апреля индекс загрязнения в Киеве остается на высоком уровне и составляет 256.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 17 апреля Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом из-за задымления, вызванного пожарами в Чернобыльской зоне, с индексом загрязнения 380.