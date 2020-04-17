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В Goldman Sachs прогнозируют обвал продаж новых iPhone

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В Goldman Sachs прогнозируют обвал продаж новых iPhone

Эксперты американского банка Goldman Sachs прогнозируют, что из-за распространения коронавируса сокращение объемов продаж смартфонов iPhone от компании Apple может достичь 36% во втором квартале текущего года. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, в распоряжение его журналистов поступил доклад финансового института.

В публикации констатируется, что, как полагают специалисты Goldman Sachs, в четвертом квартале текущего года сокращение продаж iPhone по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года составит 2%. Аналитик Goldman Sachs Род Холл также изменил оценки для инвесторов относительно акций Apple. Теперь их рекомендуется продавать.

Кроме того, Холл изменил оценки относительно того, какая цена акций Apple, по его мнению, является целесообразной, с $250 до $233. По итогам торговой сессии в четверг они стоят $286,70.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 671 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 33,2 тыс. человек.

Goldman Sachs, iPhone, коронавирус
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