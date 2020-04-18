Количество зарегистрированных безработных выросло на треть за карантин

Количество зарегистрированных безработных выросло на протяжении карантина на треть — до 400 тыс. человек, сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.
«На сегодня статус безработного имеют около 400 тыс. людей, из них помощь по безработице получают свыше 340 тыс. чел.», — сказала Бондини в субботу в онлайн-марафона «Экономическая неделя», организованного Киевской школой экономики.
По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на протяжении карантина на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс. грн», — добавила она.
Она также отметила, что в базе данных службы занятости находится 51 тыс. вакансий.
«Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу», — добавила Бондини.
На понедельник 13 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. человек, что на 36,2 тыс. человек больше, нежели неделю ранее.
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