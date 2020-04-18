Войти
У Зеленского винят католическую Пасху в росте случаев заражения
официально
У Зеленского винят католическую Пасху в росте случаев заражения
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
резонанс
Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Количество зарегистрированных безработных выросло на треть за карантин

574
Количество зарегистрированных безработных выросло на треть за карантин

Количество зарегистрированных безработных выросло на протяжении карантина на треть — до 400 тыс. человек, сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

«На сегодня статус безработного имеют около 400 тыс. людей, из них помощь по безработице получают свыше 340 тыс. чел.», — сказала Бондини в субботу в онлайн-марафона «Экономическая неделя», организованного Киевской школой экономики.

По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на протяжении карантина на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс. грн», — добавила она.

Читайте также: Почти 80% умерших с коронавирусом имели другие серьезные заболевания

Она также отметила, что в базе данных службы занятости находится 51 тыс. вакансий.

«Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу», — добавила Бондини.

На понедельник 13 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. человек, что на 36,2 тыс. человек больше, нежели неделю ранее.

безработица, карантин, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 18 апреля 2020
Пятница, 17 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О первых масштабах экономического ущерба от коронавируса

США находятся в относительно мягком режиме карантина в сравнении со многими странами Европы, в особенности в сравнении с Италией, Испанией, Польше, Австрией – третьей, четвертой, шестой и шестой странами ЕС по размеру ВВП. Вероятно, когда обнародуют данные по ЕС, то в сравнении с ними американские цифры могут оказаться не такими уж и плохими.
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Singularity University Ambassador

Три болезни цивилизации, которые обострил коронавирус

Удар, нанесенный пандемией человеческой цивилизации, сравним с последствиями мировой войны. Чтобы выйти из этого испытания, человечеству придется искать новые пути глобальной кооперации.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Єкономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016