Почти 80% умерших с коронавирусом имели другие серьезные заболевания

Среди украинцев, умерших с коронавирусом, 78% имели серьезные сопутствующие хронические заболевания, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"Согласно нашим данным, на сегодня около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания", - сказал он на брифинге в субботу.
Степанов напомнил, что люди с такими заболеваниями в группе риска и призвал их строго соблюдать карантин.
Как сообщалось, на утро 18 апреля вследствие осложнений, вызванных COVID-19 в Украине, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобладают люди старше 50-ти лет (87%). В общей сложности 275 человек уже выздоровели.
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