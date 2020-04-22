По итогам первого квартала, Украина экспортировано молочной продукции на общую сумму 44,7 млн. долл., что на 9,3% меньше, чем в прошлом году (- 17,2 млн. долл.). На фоне этого импорт вырос до 67,4 млн. долл. — на 167,5% (42,2 млн. долл.).

Всего за 3 месяца 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера молочной продукции, сообщает Ассоциация производителей молока

В январе-марте наблюдалось падение экспорта молочных продуктов. Наибольшее сокращение отмечается в торговле маслом, которая сократилась на 47,2%, до 3,1 тыс. т. Провал в более 39% состоялся и по позициям молочной сыворотки и казеина: до 4,8 тыс. т и 402 т соответственно.

Также существенным стало падение экспорта сыры: до 1,2 тыс. т (-26,1%), молока и сливок сгущенных — 4,4 тыс. т (-25,3%), молока и сливок несгущенных — до 4,4 тыс. т (-25,3%). Самое незначительное сокращение экспортных поставок наблюдалось в группа кисломолочных продуктов, но падение было тоже существенным: 9,8%, до 1,3 тыс. т.

Единственная группа молочных товаров, которая демонстрировала наращивание экспорта, — мороженое — 12,1% до 1,3 тыс. т.

Критическое падение экспорта началось еще в прошлом году в связи с рядом проблем в молочной отрасли, а также серьезным укреплением национальной валюты. Вместе с тем из-за последнего фактора и снижения импортных пошлин на молочные товары существенно активизировались импортеры молочной продукции. В новом году к проблемам, которые остались, присоединились пандемия коронавируса, низкие цены на нефть и общемировая рецессия.

При этом общемировой карантин и транс-национальные логистические ограничения не помешали Украине продолжить наращивание импорта молочных продуктов, которое наблюдается по всем группам молочных товаров.

В новом году больше всего растет импорт масла, достигший 2,8 тыс. т, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 1223%. Заоблачные цифры демонстрирует также и импорт молока и сливок несгущенных — 626% (до 2,8 тыс. Т) и казеина — 427% (до 58 т). Продолжилось наращивание импорта сыров (на 152% до 10,2 тыс. т), сухого и сгущенного молока (на 119% до 1 тыс. т), сыворотки (на 119%, до 1,2 тыс. т), мороженого (на 64,3%, до 46 т), группы кисломолочных продуктов (на 27,9% до 1,8 тыс. т).

Весь прошлый год отмечалось ежемесячное безостановочное падение показателя положительного торгового баланса, а по итогам 2019 баланс импорта-экспорта молочных продуктов был равен нулю.

На сегодня Украина уже имеет отрицательное сальдо в торговле молочными продуктами, которое составляет минус 22,7 млн. долл. Всего за три месяца нового года Украина превратилась в нетто-импортера молочных продуктов.