Саакашвили могут назначить вице-премьером уже в пятницу

Парламентская фракция «Слуга народа» пригласила экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, как возможного кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, на свое заседание, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
«Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Про такую возможность сообщил Давид Арахамия (глава фракции „Слуга народа“ — Ред.). Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией», — сказала Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
Она также сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ может быть рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу.
Ранее в среду Саакашвили написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины. «Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал Саакашвили.
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