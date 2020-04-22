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Субсидию переназначат даже тем, у кого коммунальные долги

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Субсидию переназначат даже тем, у кого коммунальные долги

Кабинет министров в связи с продолжением карантина разрешил передавать субсидии их получателям, если задолженность по оплате ЖКУ просрочена ими на 3 месяца.

Об этом во время заседания правительства сказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Укринформ.

«Мы хотим усилить программу субсидий на оплату ЖКУ в части переназначения субсидий. Сейчас действует норма, что если просроченная задолженность по оплате ЖКУ более чем два месяца, субсидия больше не назначается. Мы знаем, что карантин продолжается. Поэтому мы предлагаем увеличить этот срок с двух до трех месяцев, чтобы наши субсидианты имели возможность и в дальнейшем пользоваться субсидиями», — сказала Лазебная.

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По ее словам, для обеспечения выполнения этого постановления Минсоцполитики будет обращаться в Министерство финансов, чтобы получить средства из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью Covid-19.

ЖКХ, субсидии
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