Войти
Зеленский хочет сократить количество правоохранительных ведомств
инициатива
Зеленский хочет сократить количество правоохранительных ведомств
Шмыгаль хочет за три года оцифровать 100 государственных услуг
реформы
Шмыгаль хочет за три года оцифровать 100 государственных услуг

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

резонанс
RSS

Число пользователей Zoom выросло в апреле на 50%

346

Число ежедневных пользователей сервиса видеоконференций Zoom для проведения онлайн-совещаний увеличилось за последние 3 недели на 50%, составив 300 млн человек. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад компании.

Как подчеркнуло агентство, сервис продемонстрировал рост числа пользователей, несмотря на опасения ряда корпораций и национальных правительств о ненадежности защиты персональных данных в Zoom. Так, МИД ФРГ ограничил использование своими сотрудниками сервиса компании по соображениям безопасности. Власти Тайваня в апреле также запретили госслужащим общаться посредством Zoom.

По данным британской газеты Financial Times, сенаторов в США тоже попросили отказаться от Zoom при проведении рабочих встреч в онлайн-формате. При этом в Пентагоне, отметило издание, продолжают использовать сервис, а в Министерстве внутренней безопасности страны считают, что компания Zoom знает о проблемах в сфере безопасности и активно работает над их устранением.

В начале апреля газета The Washington Post проинформировала, что несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через Zoom оказались в открытом доступе в интернете. Ранее агентство Bloomberg указало, что житель американского города Сакраменто (штат Калифорния) подал в суд на компанию за якобы разглашение конфиденциальной информации третьим лицам.

Читайте также: Ан-225 «Мрия» доставил в Украину рекордный по объему медицинский груз из Китая

Популярность Zoom особенно возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу. В итоге стоимость акций сервиса с начала года увеличилась более чем в два раза. Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. Состояние предпринимателя, по оценке журнала Forbes, в настоящее время оценивается в $7 млрд.

карантин, Zoom
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 апреля 2020
Среда, 22 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Евгений Гонтмахер
Евгений Гонтмахер
экономист

Пандемия коронавируса и безусловный базовый доход

Еще несколько месяцев назад любые разговоры о безусловном базовом доходе были не более чем вкладом в сугубо теоретическую дискуссию на футурологическую тему. В мире не было ни одной страны, которая бы всерьез рассматривала внедрение этого института на общенациональном уровне. Практика ограничивалась отдельными локальными экспериментами, итоги которых можно трактовать как «за», так и «против». Но коронавирусная пандемия, похоже, резко ускорила перевод института ББД из стадии вялых и ограниченных экспериментов в плоскость масштабных практических решений.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016