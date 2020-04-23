Число пользователей Zoom выросло в апреле на 50%

Число ежедневных пользователей сервиса видеоконференций Zoom для проведения онлайн-совещаний увеличилось за последние 3 недели на 50%, составив 300 млн человек. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад компании.
Как подчеркнуло агентство, сервис продемонстрировал рост числа пользователей, несмотря на опасения ряда корпораций и национальных правительств о ненадежности защиты персональных данных в Zoom. Так, МИД ФРГ ограничил использование своими сотрудниками сервиса компании по соображениям безопасности. Власти Тайваня в апреле также запретили госслужащим общаться посредством Zoom.
По данным британской газеты Financial Times, сенаторов в США тоже попросили отказаться от Zoom при проведении рабочих встреч в онлайн-формате. При этом в Пентагоне, отметило издание, продолжают использовать сервис, а в Министерстве внутренней безопасности страны считают, что компания Zoom знает о проблемах в сфере безопасности и активно работает над их устранением.
В начале апреля газета The Washington Post проинформировала, что несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через Zoom оказались в открытом доступе в интернете. Ранее агентство Bloomberg указало, что житель американского города Сакраменто (штат Калифорния) подал в суд на компанию за якобы разглашение конфиденциальной информации третьим лицам.
Популярность Zoom особенно возросла на фоне пандемии коронавируса и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу. В итоге стоимость акций сервиса с начала года увеличилась более чем в два раза. Компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. Состояние предпринимателя, по оценке журнала Forbes, в настоящее время оценивается в $7 млрд.
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