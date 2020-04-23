Ан-225 «Мрия» доставил в Украину рекордный по объему медицинский груз из Китая

Народной Республики. Наша «Мрия» привезла в Украину 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, около 260 тыс. защитных очков для наших медиков и более 100 тыс. костюмов пятого уровня защиты. Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса«, — сказал после встречи самолета в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
Президент госпредприятия «Антонов» Александр Донец сообщил, что вес доставленного в Украину из Китая груза составляет 103 тонны, и под 1300 куб м объема его было загружено в грузовой отсек фюзеляжа (при объеме кабины 1400 куб м). «Я думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд. После соответствующей процедуры он может попасть в Книгу рекордов Гиннеса», — отметил он.
По его словам, через неделю «Мрия» выполнит еще один рейс для доставки груза в Украину.
Представители «Антонова» также сообщили президенту, что на сегодняшний день «в металле» есть второй самолет, подобный Ан-225, однако его достройка еще в 2012 году оценивалась в $460 млн со старыми аналоговыми технологиями, поэтому сегодня для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.
В то же время представители «Антонова» напомнили, что Ан-225 создавался для целевого использования как носитель космического аппарата «Буран» и целесообразно рассмотреть возможность использования его в проекте «Воздушный старт» для запуска космических аппаратов с высоты 12 тыс. м.
К гуманитарным операциям по перевозке медицинских средств из Китая в разные страны мира Ан-225 «Мрия» присоединился 11 апреля этого года. Ранее Ан-225 уже доставил в Польшу около 100 тонн медицинского груза объемом 1000 куб м (что было рекордом на тот момент — Ред.), во Францию — более 130 тонн.
Ан-225 стал шестым самолетом авиакомпании «Авиалинии Антонова», участвующим в доставке грузов для противодействия COVID-19. С конца марта пять самолетов Ан-124-100 перевезли почти 1500 тонн из Китая в десятки стран Европы, Америки, Ближнего Востока. Часть этих рейсов выполняется по программе стратегических авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах стран НАТО. Планируется, что 24 апреля Ан-225 вылетит из Гостомеля для выполнения рейсов по этой программе.
22 апреля началась очередная серия рейсов самолетов «Авиалиний Антонова» по перевозке медицинских средств из Китая в разные города США, в том числе в Орландо, Хьюстон, Вашингтон и Лос-Анджелеса. Планируется, что в мае к выполнению этих рейсов подключится также Ан-225.
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