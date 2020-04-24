Лечение одного больного коронавирусом стоит от 5 до 15 тыс. грн в сутки

Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн, что зависит от степени тяжести протекания болезни, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента, невозможно. Все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тыс. грн в сутки лечения. Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных „Национальным перечнем основных лекарственных средств“, есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно», — подчеркнул Кличко во время онлайн пресс-конференции.
Кличко также подчеркнул, что люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за свой счет.
Также мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения КГГА за средства резервного фонда бюджета города закупил 17 наименований медпрепаратов, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, на что город выделил 101 млн грн.
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