Грузия готовит демарш в случае назначения Саакашвили вице-премьером

Грузия отзовет своего посла в Украине для консультации в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером. Об этом в пятницу сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает ТАСС.

«Конечно, со стороны Грузии последует соответствующая реакция на подобный шаг. Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, как минимум отзовем посла для консультации», — отметил Гахария. Как подчеркнул премьер, «Украина является стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят». Однако он добавил, что «назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, категорически неприемлемо».

В среду Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост заместителя главы правительства по вопросам реформ.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.