Кабмин повысит зарплаты таможенникам

Кабинет министров Украины принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников таможенных органов в 2020 году и позволяет повысить зарплаты на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается в сообщении, постановление определяет схему окладов государственным служащим, но не меняет непосредственно сами размеры окладов.
«Лица, находящиеся на госслужбе, сохраняют оклады, определенные для госслужащих. Однако в контексте перехода Государственной таможенной службы к работе в формате единого юридического лица, руководство ДТС получает возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт. Это увеличение будет происходить в рамках неизменности фонда заработной платы», — говорится в сообщении.
Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Кабмин также назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ДТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой — заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.
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