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Кабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населения

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Кабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населения

Кабинет министров внес изменения в постановление от 19 октября 2018 г. № 867 о «Положении о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа». Соответствующее постановление правительства от 24 апреля 2020 г. № 303 обнародовано на Правительственном портале.

Постановлением продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа после 1 мая 2020 года.

Таким образом, «Нафтогаз Украины» будет до 1 июля 2020 года поставлять газ на условиях ПСО поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

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Кроме того, «Нафтогаз Украины» до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле, которая учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF)

Однако, с марта НАК «Нафтогаз Украины» начал использовать новый индикатор для определения цены на газ для населения — цену закупки газа ООО «Оператор ГТС Украины» на тендере, которая оказалась ниже, чем формульная цена. В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 15% меньше, чем в марте.

Нафтогаз України, Кабмин
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