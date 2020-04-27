В Харьковской области из-за вспышки коронавируса закрывают районную больницу

В Змиевской центральной районной больнице Харьковской области COVID-19 подтвержден у 11 врачей и 14 пациентов, в связи с чем она будет закрыта на карантин, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Мы будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже нашло свое подтверждение распространение коронавируса... 25 человек было инфицировано», — сказал Кучер в эфире «UA:Харкiв» в понедельник.

Он отметил, что, скорее всего, распространение инфекции началось с детского отделения, где лежал ребенок с пневмонией, у которого позднее был подтвержден COVID-19. Кучер отметил, что пробы взяли, пока ребенок еще был на лечении, однако результаты были получены уже после того, как его выписали. Кроме того, Кучер признал, что высокий процент заболеваемости среди медиков свидетельствует о том, что не все они придерживаются рекомендаций Минздрава в части использования средств индивидуальной защиты.

«Эпидрасследование все-таки показывает, что не совсем соблюдали врачи те рекомендации, которые даны Министерством здравоохранения», — сказал Кучер.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника в Харьковской области зарегистрировано 407 подозрений на COVID-19 (в том числе 49 — за минувшие сутки). Из них 196 случаев — подтверждено, 91 — опровергнут, остальные — на стадии проверки.

Из 196 заболевших 15 человек выздоровели, 4 — умерли.