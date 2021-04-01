В Харьковской области заканчиваются койки с кислородом

В Харьковской области из 4931 койки, выделенных для пациентов с коронавирусом, занятые уже 2 969. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.
«На стационарном лечении в опорных заведениях Харьковской области находятся 2969 пациентов. Всего в области для лечения больных СOVID-19 на сегодня выделена 4931 койка », - сообщили в ОГА.
Указано, что по состоянию на 1 апреля в реанимации находятся 195 пациентов с коронавирусом. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 156 человек.
«Все койки для пациентов с СOVID-19 в учреждениях области обеспечены кислородом — стационарным или кислородными концентраторами. Стационарным кислородом сегодня обеспечено 1112 мест (1080 из них заняты больными)», — добавили в областной госадминистрации.
В ОГА напомнили, что в Харьковской области пациентов с коронавирусом принимают 23 медицинские учреждения. Еще два заведения остаются резервными и в случае необходимости также начнут принимать больных.
По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 1 691 737 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 17 569 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 421 летальный случай (33246 — за все время пандемии).
Согласно обновленным данным Минздрава, в желтой зоне карантина осталась только одна область — Херсонская. Харьковская область сейчас находится в оранжевой зоне.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016