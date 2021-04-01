В Харьковской области заканчиваются койки с кислородом

В Харьковской области из 4931 койки, выделенных для пациентов с коронавирусом, занятые уже 2 969. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.

«На стационарном лечении в опорных заведениях Харьковской области находятся 2969 пациентов. Всего в области для лечения больных СOVID-19 на сегодня выделена 4931 койка », - сообщили в ОГА.

Указано, что по состоянию на 1 апреля в реанимации находятся 195 пациентов с коронавирусом. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 156 человек.

«Все койки для пациентов с СOVID-19 в учреждениях области обеспечены кислородом — стационарным или кислородными концентраторами. Стационарным кислородом сегодня обеспечено 1112 мест (1080 из них заняты больными)», — добавили в областной госадминистрации.

В ОГА напомнили, что в Харьковской области пациентов с коронавирусом принимают 23 медицинские учреждения. Еще два заведения остаются резервными и в случае необходимости также начнут принимать больных.

По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 1 691 737 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 17 569 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 421 летальный случай (33246 — за все время пандемии).

Согласно обновленным данным Минздрава, в желтой зоне карантина осталась только одна область — Херсонская. Харьковская область сейчас находится в оранжевой зоне.